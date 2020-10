Saskia Beecks (32) hat viel vor! Vor wenigen Monaten sollte die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin an der Realityshow Promi Big Brother teilnehmen – allerdings machte sie nur wenige Tage vor Beginn der Dreharbeiten einen Rückzieher. Im Netz fehlte daraufhin fast jede Spur von ihr. Vor wenigen Tagen meldete sich Saskia dann wieder bei ihren Fans zurück und erklärte, dass sie einfach eine Auszeit gebraucht habe. Doch was genau hat die Schauspielerin jetzt für die Zukunft geplant?

In einem Instagram-Livestream erzählte die 32-Jährige, dass sie auf jeden Fall weiterhin in den Medien präsent sein wolle. Unter anderem habe sie mit zwei Freunden ein Konzept für eine YouTube-Show geschrieben. "Da probiere ich mich dann das erste Mal als Regisseurin aus. Ich möchte gerne Regie erlernen und in diese Richtung beruflich gehen", erklärte die gebürtige Duisburgerin. Darüber hinaus habe sie auch vor, ihren Instagram-Account wieder intensiver zu pflegen.

Weitere TV-Projekte scheint Saskia dagegen nicht verwirklichen zu wollen – obwohl sogar noch eins in Planung sei. "Aber [das] werde ich eh nicht machen. Ich werde mich voll und ganz auf mich und das YouTube-Ding konzentrieren", stellte sie klar.

Anzeige

Instagram / saskiabeecks Saskia Beecks, Social-Media-Star

Anzeige

Instagram / saskiabeecks Saskia Beecks, TV-Darstellerin

Anzeige

Instagram / saskiabeecks Saskia Beecks, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de