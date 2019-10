Bleibt Saskia Beecks (31) alias Alina Schmitt trotz Serien-Aus Berlin - Tag & Nacht treu? Erst kürzlich kehrte die brünette Beauty der Soap den Rücken zu. Nach acht emotionalen Jahren in der beliebten Reality-Serie sollte für das Urgestein Schluss sein. Sie verließ die Sendung, um zu neuen Ufern aufzubrechen. Dann dürfte jetzt doch genug Zeit bleiben, um sich die Folgen auch einmal vor dem Fernseher anzuschauen – oder? Promiflash hat beim Glow-Event von dm nachgefragt, ob BTN auch privat bei der 31-Jährigen auf dem Tagesprogramm steht.

Für die Berlinerin bleibt ihre Zeit bei BTN auf jeden Fall in guter Erinnerung. Besonders die Drehs am Set werde sie vermissen – von den ausgestrahlten Folgen habe sie jedoch nicht viel mitbekommen. Schließlich hat Saskia in den acht Jahren nur selten eingeschaltet: "Ich habe besondere Folgen geguckt, oder wenn meine Rolle eine besondere Phase durchgemacht hat, zum Beispiel die Trennung von Jacky mit dem Hausdach und Suizid", verriet Saskia. Daran soll sich auch in Zukunft nichts ändern, außerdem fehle ihr die Zeit zum Fernsehen. "Ich bin auch nicht so daran interessiert, mir das Ergebnis anzugucken", erklärte die Influencerin.

Ihre BTN-Familie wird Saskia jedoch fehlen. "Ich genieße die Freiheit gerade sehr, aber das familiäre Miteinander am Set vermisst man schon", plauderte die 31-Jährige über die Zeit nach ihrem Serien-Aus. Sobald sie die anderen Darsteller wie Liza Waschke alias Milla und Denise Duck alias Emmi bei Veranstaltungen treffe, sei es, als würde sie ihre Schwestern sehen.

WENN.com "Berlin - Tag & Nacht"-Darstellerin Saskia Beecks

Anzeige

Bieber, Tamara Saskia Beecks bei der Glow 2018

Anzeige

RTL II / Berlin - Tag & Nacht Saskia Beecks, Sandy Fähse, Lutz Schweigel, Liza Waschke und Laura Maack, "Berlin - Tag & Nacht"-Sta

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de