Superstar Justin Bieber (26) ist jetzt auch unter die Schuhdesigner gegangen! 2019 rief der Sänger schon sein eigenes Klamotten-Label The House of Drew ins Leben und setzte schon damals auf lässige Entwürfe. Fans können beispielsweise Hausschuhe mit einem Smiley drauf erwerben oder Hosen aus braunem Cord. Jetzt legt er nach: Sein neuestes Projekt sind die legendären Kunststoffschlappen und die sind knallgelb!

Am 13. Oktober werden die gelben Crocs des "Holy"-Interpreten gelauncht. Dazu gibt es noch acht weitere Anstecker wie zum Beispiel ein Regenbogen, ein Smiley oder eine Sonne. Justin erklärt seine Motivation, die Schuhe designt zu haben so: "Ich trage immer Crocs. Also war es selbstverständlich, mein eigenes Paar zu kreieren." Auch die Vertriebsleiterin ist glücklich über die neue Kollaboration und sagt: "Jemanden aus Justins Kaliber zu haben, der Crocs Schuhe trägt, ist für uns das größte Kompliment." Billig sind die Gummilatschen aber nicht: Rund 50 Euro soll ein Paar kosten.

Vor einem Monat machte Justin schon einmal mit sonderbaren Schuhen auf sich aufmerksam. Die von Kanye West (43) entworfenen Yeezy Ararat wirkten sehr futuristisch. 86 Prozent der Promiflash-Leser fanden, dass die Schuhe gar nicht gingen! Was sagt ihr: Sind seine Crocs besser? Stimmt ab!

Courtesy of Ryan Good/Crocs/MEGA Crocs von Justin Bieber designt

Courtesy of Ryan Good/Crocs/MEGA Crocs aus der Kollektion von Justin Bieber

Rachpoot / MEGA Justin und Hailey Bieber im September 2020

