Hat sich Justin Bieber (26) hier einen ordentlichen Fashion-Fauxpas geleistet? Eigentlich bilden der Bühnenstar und seine Ehefrau Hailey (23) eines der stylischsten Paare der Welt: Paparazzi reißen sich um die beiden – und zwar immer, wenn sie sich in der Öffentlichkeit zeigen. Neben der Musik hat der Blondschopf auch schon das Thema Mode für sich entdeckt und mit Drew sein eigenes Label an den Start gebracht. Kürzlich schauten seine Fans aber sicherlich zweimal hin: Was trägt der "Habitual"-Interpret denn hier für Schuhe?

Kurz nach ihrem zweiten Hochzeitstag wurden der 26-Jährige und seine Gattin vor dem Anwesen eines Freundes in West-Hollywood von Fotografen gesichtet. Nicht nur sein komplett knallpinker Jogginganzug sticht auf den am Dienstag entstandenen Fotos ins Auge, sondern auch seine Fußbekleidung: Die hellgrauen Schuhe, die aus gummiertem Schaumstoff zu bestehen scheinen und mit zahlreichen Löchern versehen sind, sehen ein wenig aus wie besonders futuristische Crocs. Es handelt sich dabei jedoch um die neueste Kreation von Kanye West (43). Der von ihm entworfene verschlusslose Yeezy Ararat kam im vergangenen Juni auf den Markt und kostete damals gerade einmal 63 Euro. Mittlerweile ist er restlos ausverkauft und schlägt jetzt mit über 1.000 Euro zu Buche.

Es ist zudem nicht das erste Mal, dass Justin den eigenwilligen Schuh in der Öffentlichkeit trägt: Ende August hatte er die Designer-Teile an den Füßen, als er mit Hailey nach einem gemeinsamen Mittagessen durch Los Angeles schlenderte. Auch Kanyes Frau Kim Kardashian (39) scheint begeistert vom Yeezy Ararat gewesen zu sein – sie trug sie ebenfalls erst vergangenen Monat beim Stand-up-Paddling mit ihrer Familie in Montana.

Anzeige

Rachpoot / MEGA Justin und Hailey Bieber in Los Angeles

Anzeige

Rachpoot / MEGA Justin und Hailey Bieber im September 2020

Anzeige

Instagram / kimkardashian North West und Kim Kardashian im August 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de