Ihre Familie ist wieder gewachsen: Narumol ist nämlich erneut Oma geworden! Im Mai hatte die gebürtige Thailänderin die tolle Neuigkeit verkündet, dass ihr Sohn Jack und seine Partnerin Morgane Eltern werden. Es ist das zweite Kind für Jack, der aus einer früheren Beziehung bereits eine Tochter hat: die fünfjährige Nalinippa, Spitzname "Mable". Und nun hat das zweite Enkelkind von Narumol das Licht der Welt erblickt – und es ist wieder ein Mädchen.

Die Frau von Bauer Josef ist natürlich völlig aus dem Häuschen: "Mein Herz schäumt über vor Glück. Das Baby ist so süß. Es sieht aus wie mein Sohn früher, hat sogar seine Grübchen geerbt", schwärmte die 55-Jährige im Gespräch mit Das Neue Blatt. Die Kleine hört auf den Namen Vayana, was übersetzt "Kind vom Meer" bedeutet. Sie ist 3.000 Gramm schwer und 51 Zentimeter groß.

Einziger Wermutstropfen: Narumols Sohn Jack konnte bei der Geburt seiner zweiten Tochter nicht dabei sein, weil er in Thailand lebt, seine Freundin hingegen befindet sich aktuell in Frankreich – und zwar aus einem bestimmten Grund: Sie fühle sich während der aktuellen Gesundheitskrise dort besser betreut und sei extra vor einigen Wochen hingeflogen, erklärte Narumol. "Wann wir alle Vayana das erste Mal live erleben können, steht in den Sternen", fügte die TV-Bekanntheit traurig hinzu.

Anzeige

TVNOW Narumol mit ihrem Sohn Jack

Anzeige

Philipp Mertens / Future Image Bauer Josef und Narumol, 2013

Anzeige

Getty Images Narumol beim Oktoberfest 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de