Liam Hemsworth' (30) Bizeps wächst und wächst! Der Schauspieler überraschte seine Fans Anfang des Jahres mit einer beachtlichen Body-Transformation. Zwar war er schon immer von athletischer Statur – doch plötzlich strotzte der Hollywoodstar nur so vor Muskeln. Jetzt teilt er im Netz nach einigen Monaten mal wieder einen privaten Schnappschuss – und bei dem Anblick wird klar: Liam stemmt nach wie vor fleißig Gewichte!

Das schweißtreibende Training des 30-Jährigen hat schon beachtliche Ergebnisse erbracht, wie er seiner Community mit neuen Instagram-Bildern beweist: In seinem Mus­kel­shirt kommen seine durchtrainierten Oberarme perfekt zur Geltung. Kein Wunder, dass viele User bei dem Anblick an einen starken Comic-Helden erinnert werden: "Ich dachte, das sei Wolverine" und "Du siehst mit den Haaren und dem Shirt aus wie Wolverine" sind nur zwei von vielen Usern, die Liam im ersten Moment mit dem fiktiven Charakter aus dem Marvel-Universum verwechselt haben.

Liam fing nach der Trennung von Sängerin Miley Cyrus (27) im vergangenen Jahr an, sich auf seine Fitness zu konzentrieren. "In den letzten sechs Monaten konnte ich dank Sport einen klaren Kopf behalten und ausgeglichener sein", gab er im Gespräch mit Men's Health im April zu. Offenbar hat der "Isn't It Romantic"-Darsteller danach den Sport in seinen wöchentlichen Ablauf eingebaut.

Instagram / liamhemsworth Liam Hemsworth im Oktober 2020

Rex Features / Rex Features Hugh Jackman als Wolverine

Getty Images Miley Cyrus und Liam Hemsworth im Mai 2019 in New York

