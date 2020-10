Was führte wirklich zum Zwist zwischen Annemarie Eilfeld (30) und Lisha im Sommerhaus der Stars? In der achten Episode der TV-Show kam es zwischen den Freundinnen zu einem kurzen Streit: Bei einem Nominierungsspiel fragte die YouTuberin das DSDS-Sternchen um Rat – Annemarie verweigerte das jedoch. Lisha war daraufhin total sauer. Jetzt hakte Promiflash bei Schlagersängerin Annemarie nach: Warum hat sie ihrer BFF in dieser Situation nicht geholfen?

Diese Frage beantwortete der Freund der Musikerin, Tim Sandt, im Promiflash-Interview: "Ich glaube, da hat sich etwas im Eifer des Gefechts hochgeschaukelt. Anmie war in dem Moment aus der Puste und sehr konzentriert [...]!" Auch er habe Lishas Hilferuf erst beim zweiten Mal gehört und ihr danach geantwortet. "Wir wissen ja alle selber, wie solche Missverständnisse von einigen Redakteuren im Hintergrund aufgebauscht werden können!", erklärte Tim. Den Zoff hätten er und Annemarie anschließend mit Lisha und Lou geklärt.

Lisha selbst sieht die Situation etwas anders. Im Promiflash-Interview versicherte die Netz-Beauty: "Natürlich war es Absicht! Ich brauchte sie ein Mal und sie war nicht da!" Wessen Meinung teilt ihr? Stimmt unten ab.

TVNOW Lisha im "Sommerhaus der Stars"

TV NOW Tim Sandt im "Sommerhaus der Stars" 2020

TVNOW Tim Sandt und Annemarie Eilfeld im "Sommerhaus der Stars"

