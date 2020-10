Für sie könnte es offenbar sofort losgehen! Vor wenigen Wochen hatten Sarah (29) und Dominic Harrison (29) ihre Fans in ihre Pläne eingeweiht: Die YouTuber wollen tatsächlich nach Dubai auswandern! Kaum hatte die Community diese Neuigkeit verdaut, machten sich die Harrisons auch schon auf den Weg, um vor Ort nach passenden Immobilien zu suchen. Der aktuelle Aufenthalt ist zwar erst einmal auf zwei Wochen begrenzt, doch vor allem Sarah würde am liebsten schon heute anstatt morgen umziehen.

Wie ein brandneues Foto auf Sarahs Instagram-Kanal beweist, haben sie und ihre Liebsten trotz zahlreicher Termine Zeit, die Vorzüge ihrer neuen Heimat zu genießen. Auf dem Schnappschuss sitzt die Zweifach-Mama im Bikini am Strand und lässt es sich in der Sonne gut gehen. "Ich würde am liebsten direkt hierbleiben", kommentiert sie die Aufnahme. Während zahlreiche User Sarah gut zusprechen, äußern sich allerdings auch schnell die ersten Kritiker.

"Tolles Foto. Allerdings ist das Urlaub mit allen Annehmlichkeiten eines Luxushotels. Im wahren Leben sieht es auch in Dubai anders aus", lautet die Meinung eines Followers. Doch dass sich Sarah und Domi durch solche Äußerungen nicht die Vorfreude verderben lassen, machten sie bereits in früheren Beiträgen deutlich. "Was dich glücklich macht, muss nicht erst von anderen akzeptiert werden", verdeutlichte die Münchnerin, nachdem ihre Auswanderungspläne im Netz kritisiert worden waren, ihren Standpunkt.

Instagram / sarah.harrison.official Dominic und Sarah Harrison mit ihren Kindern, September 2020

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison in Dubai, Oktober 2020

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Kyla Harrison im September 2020

