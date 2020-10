Sarah (29) und Dominic Harrison (29) verlassen Deutschland! Ende September hatten sich die beiden YouTuber mit überraschenden Neuigkeiten bei ihren Fans gemeldet: Sie wollen Ende des Jahres auswandern und sich ein neues Leben in Dubai aufbauen. Vor ihrem großen Umzug wollen sie allerdings erst einmal vor Ort nach einer passenden Wohnung suchen. Das gehen sie jetzt an und sind zusammen mit ihren Töchtern Mia Rose (2) und Kyla auf dem Weg in den Nahen Osten!

Vor wenigen Stunden filmt die einstige Der Bachelor-Kandidatin sich und ihren Mann in einer Instagram-Story beim Kofferpacken und erklärt: "Heute geht es ja für uns los. Wir sind jetzt noch dabei, uns alle frisch zu machen, die restlichen Sachen einzupacken." Und wie es aussieht, haben Sarah und ihr Liebster auf ihrer Reise schwer zu schleppen – immerhin sind sie inzwischen zu viert: "Wir fliegen jetzt mit drei Koffern. Domis Koffer, mein Koffer, Kinderkoffer mit dem Kinderwagen, Autositz, Handgepäck eins, Handgepäck zwei und Babytasche", zählt die Influencerin auf.

Kurz darauf ist es auch schon soweit – Sarah, ihre beiden Mädchen und Domi machen sich auf den Weg: "Wir sitzen mittlerweile schon im Flieger. Bei uns geht es jetzt gleich los." Während sich die Rasselbande offenbar extrem auf die neue Heimat freut, werden die Blondine und der Fitnesstrainer für genau diese von einigen Seiten jedoch kritisiert: Einige Fans können nämlich nicht verstehen, weshalb die beiden Deutschland wieder verlassen wollen, obwohl ihre Test-Auswanderung nach Los Angeles vor zwei Jahren schon am Heimweh gescheitert war.

