Gibt es bald mehr Details über das Liebes-Aus von Alexander Hindersmann (32) und Wioleta Psiuk (29)? Der einstige Bachelorette-Kandidat und die Ex-Bachelor-Teilnehmerin wurden im Sommer ein Paar – doch ihre Liebe hielt nicht lange: Nach knapp drei Monaten gingen sie wieder getrennte Wege. Warum sich die Reality-TV-Stars entschlossen haben, ihre Beziehung zu beenden, machten sie nicht öffentlich. Könnte sich das bald ändern? Wio soll ein Interview gegeben haben...

"Ich habe gerade die Info bekommen, dass Wio nach über viereinhalb Wochen ohne Kontakt, ohne irgendwas, ohne, dass irgendwas ausgesprochen ist bei uns, ein Interview bei RTL gegeben hat gestern", erklärt Alex Mittwochnacht in seiner Instagram-Story. Das Gespräch sei zwar noch nicht veröffentlicht, doch Wios Schritt mache ihn trotzdem rasend: "Ich bin gerade hin- und hergerissen, ich bin sprachlos, innerlich aggressiv, aber sprachlos. Ich werde wieder eine schlaflose Nacht haben, das regt mich wieder so auf", gibt er Einblicke in seine aktuelle emotionale Verfassung.

Vor allem eine Sache macht Alex wütend: Wio hatte bei der Bekanntgabe der Trennung betont, dass sie keine Details verraten würde. "Es wäre wirklich schön, wenn diesbezüglich keine Fragen kommen, da so eine Situation schon schwierig genug ist und ich es, so weit es geht, privat halten möchte", erklärte sie damals. Ob sie wirklich Einzelheiten ausplaudern wird?

Instagram / alexander_hindersmann Alexander Hindersmann, Reality-TV-Star

Instagram / wioleta_daria Wioleta Psiuk, Ex-GNTM-Kandidatin

Instagram / wioleta_daria Alexander Hindersmann und Wioleta Psiuk

