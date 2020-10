Vor wenigen Augenblicken bestätigte Anne Wünsche (29) das, was bereits zahlreiche Fans spekuliert hatten: Die Influencerin ist wieder Single. Fast anderthalb Jahre war sie mit dem Münchner Karim zusammen – und es hatte den Anschein, als ob die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin endlich ihren Mr. Right gefunden hätte. Doch für Anne kam eine gemeinsame Zukunft offensichtlich nicht infrage. Promiflash hat sie nun verraten, wann genau sie den Schlussstrich gezogen hat.

"Ich habe die Beziehung vor anderthalb Wochen beendet", gibt die Berlinerin jetzt im Interview mit Promiflash preis. Verwundern wird dieser Zeitpunkt die Fans wohl nicht, denn auf ihren Social-Media-Profilen war es vor allem in der vergangenen Woche auffällig ruhig. Während Anne ihre Follower sonst täglich an ihrem Leben teilhaben lässt, meldete sie sich in den letzten Tagen deutlich seltener bei ihrer Community. Einige User hakten sogar besorgt nach und wollten wissen, ob alles in Ordnung sei – die 29-Jährige versicherte ihnen aber, dass nichts vorgefallen sei.

Heute überraschte die Zweifach-Mama dann mit ihrem Trennungsstatement. "Wir sind im Guten und mit sehr vielen Tränen auseinander, aber manchmal ist es einfach das Beste, seinen Weg alleine weiterzugehen", erklärte sie in ihrem Instagram-Post. Sie selbst habe die Entscheidung getroffen, da Karim nicht der richtige Partner für sie sei: "Ich wünsche ihm nur das Beste, aber MEIN Mann ist er leider nicht."

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Ex-"Berlin - Tag & Nacht"-Darstellerin

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Ex-BTN-Darstellerin

Instagram / anne_wuensche Karim und Anne Wünsche

