Vor wenigen Tagen wurde der Schauspieler Dominic West (51) mit seinem Co-Star Lily James (31) knutschend in Rom erwischt. Seine Frau Catherine FitzGerald wurde von dieser kurzen Affäre ziemlich überrumpelt. Am Dienstag präsentierte sich das Ehepaar zusammen in der Öffentlichkeit und versicherte, dass alles gut sei. Ein Insider will nun etwas ganz anderes wissen: Dominic würden noch ein paar unangenehme Gespräche mit seiner Frau bevorstehen!

Es scheint wohl doch ganz schön bei den beiden zu brodeln! Wie ein Freund des Paares nun gegenüber Daily Mail verriet, soll Catherine sehr wütend sein. "Es wird einige schwierige Gespräche geben, aber diese werden hinter verschlossenen Türen stattfinden", so der Informant. Ein anderer Bekannter kann vor allem die aktuellen Bilder von dem Paar nicht nachvollziehen. "Ich weiß nicht, was los ist. Catherine ist eigentlich sehr direkt. Sie duldet keine Spielchen", erklärt er gegenüber dem Onlineportal.

Doch warum zeigte sich das Pärchen am Dienstag derart glücklich in der Öffentlichkeit? Der Familienfreund hat so eine Vermutung: "In diesem Moment war sie einfach glücklich, sich als Einheit zu zeigen. Sie wird ihre Familie immer an die erste Stelle setzen."

Getty Images Lily James im Dezember 2019

GlosPics/ MEGA Dominic West und Catherine FitzGerald im Oktober 2020

Getty Images Dominic West und Catherine FitzGerald

