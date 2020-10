Diese Worte gehen ihr unter die Haut! Heute ist ein großer Tag für Sarah Lombardi: Sie hat Geburtstag und wird 28 Jahre alt. Diesen Tag hat sich natürlich auch ihr Freund Julian Büscher (27) rot im Kalender angestrichen – er hat sich für seine Partnerin nicht nur eine besondere Überraschung einfallen lassen, sondern widmete ihr im Netz auch romantische Zeilen. Und die Liebeserklärung rührte Sarah so sehr, dass sie prompt mit einer Liebeserklärung konterte.

Kaum war der Beitrag des Fußballers auf seinem Instagram-Profil online, kommentierte Sarah den Post. "Mein Schatz, du weißt gar nicht, wie glücklich und dankbar ich bin, dass ich dich habe", hält sie fest. Sie fühle sich mit ihm an ihrer Seite unheimlich stark und liebe ihn so, wie er ist. "Danke für all die wunderschönen Momente, die du mir bisher geschenkt hast und dass du immer an meiner Seite bist", schwärmte die frischgebackene 28-Jährige weiter.

Und das beruht auf Gegenseitigkeit, denn wie gesagt, auch Julians Post war an Romantik kaum zu übertreffen. "Auf all deinen Wegen werde ich dich begleiten und auch tragen. Es wird hoch und runter gehen, aber von der Zugspitze werden wir gemeinsam runterschauen. Ich liebe dich, mein Schatz. Genieß deinen Tag und bleib einfach so, wie du bist, meine kleine Prinzessin", schrieb er zu einem Pärchenschnappschuss, der vor Kurzem während ihres Urlaubs auf den Malediven entstanden ist.

Instagram / sarellax3 Julian Büscher und Sarah Lombardi

Instagram / julbue Julian Büscher und Sarah Lombardi im Juli 2020 in Portugal

Instagram / julbue Sarah Lombardi und Fußballer Julian Büscher

