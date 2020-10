Was steckt hinter Georgina Fleurs (30) wirrer Abrechnung? Gerade erst wurde bekannt: Der Rotschopf und ihr Verlobter Kubilay Özdemir gehen von nun an getrennte Wege. In einigen Social-Media-Postings hatte das It-Girl ihm unter anderem Körperverletzung vorgeworfen. Doch nicht nur der Unternehmer bekam sein Fett weg – auch ihre einstige beste Freundin Danica soll Georgina enttäuscht, ihre Liebe kaputt gemacht und sie bestohlen haben. Nun meldete sich Danica zu dem Drama um die einstige Dschungelcamp-Kandidatin zu Wort!

Für Danica Franke ist die Sache klar: Georgina habe extreme psychische Probleme. "Ich habe einfach Angst, dass sie sich was antut, weil sie ist halt wirklich sehr, sehr gefährdet", stellte die Brünette im Interview bei Guten Morgen Deutschland fest. Die Unterstellungen, dass sie für das Liebes-Aus verantwortlich sei, könne sie beim besten Willen nicht nachvollziehen: "Die Georgina weiß selber, dass ich niemals ihre Liebe zerstören würde. Sie hat sich kaputt gemacht. Der Kubi ist derjenige, der Georgina wollte – die Georgina hat die Beziehung kaputt gemacht", erklärte sie weiter.

Laut Georgina sollen Danica und Kubi ihr außerdem 7.000 Euro aus einem Koffer gestohlen haben. Auch davon zeigte sich Danica unbeeindruckt: "Erstmal waren es 1.000 Euro, die angeblich gefehlt haben. Von den 1.000 Euro sind es 7.000 geworden", erinnerte sie sich an die Anschuldigungen ihrer einstigen BFF zurück. "Da habe ich dann zu ihr gesagt: 'Wow, wie soll das sein?' Georgina hatte noch nicht mal mehr fünf Euro in der Tasche", machte sie deutlich.

