Für Valentina Pahde (26) heißt es nun wieder: Back to the roots! Zu Beginn des Sommers hatte sich die Schauspielerin von ihrer geliebten GZSZ-Familie verabschieden müssen. Der Grund: Sie stand in den vergangenen Monaten für ihre erste eigene Event-Serie Sunny – Wer bist Du wirklich? vor der Kamera. Die Dreharbeiten sind mittlerweile abgeschlossen – und nach einem wohlverdienten Urlaub kehrt Valentina jetzt endlich zum GZSZ-Set zurück!

"Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Drehtag nach einer langen Pause bei 'Gute Zeiten, schlechte Zeiten'", beginnt die Sunny-Darstellerin grinsend ihre Instagram-Story. Während sie sich ihrem eigenen Projekt gewidmet hatte, hat sich in den Studios in Babelsberg einiges verändert: Valentinas gute Freundin Chryssanthi Kavazi (31) ist zurück aus der Babypause – und auch weitere Kollegen sind Eltern geworden. "Ich freue mich jetzt hier auf die Kollegen, auf Chryssa, auf die Babys, die jetzt hier alle sind und darauf, eine schöne Zeit zu haben", erklärte die Blondine auch bereits im Interview mit RTL.

Ein bisschen müssen sich die Zuschauer allerdings noch gedulden, denn: GZSZ wird Wochen im Voraus produziert und somit werden die ersten Szenen mit Valentina voraussichtlich erst Ende des Jahres im TV ausgestrahlt. Wie genau ihre Rolle Sunny nach ihrer Fotografie-Masterclass in München in den Kolle-Kiez zurückkehren wird, ist noch nicht bekannt.

Valentina Pahde, "Sunny – Wer bist du wirklich?"-Darstellerin

Chryssanthi Kavazi und Valentina Pahde

Valentina Pahde für ihre neue Serie "Sunny – Wer bist du wirklich?"

