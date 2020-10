Die Stimmung im Sommerhaus der Stars bleibt angespannt! Einer der Hauptgründe dafür ist nach wie vor die Gruppenbildung in der TV-WG: So hatten sich gleich zu Beginn alle Pärchen gegen Evanthia Benetatou (28) und ihren Freund Chris Stenz verbündet – die Rädelsführer des Teams: Andrej Mangold (33) und Jennifer Lange (27). Seit das Bachelor-Paar das Haus verlassen musste, löst sich die Anti-Eva-Clique jedoch Stück für Stück auf. Die YouTuber Lisha und Lou verrieten nun im Promiflash-Interview, wie sie das Ganze wahrgenommen haben.

"Wir finden, dass die Gruppe plötzlich ziemlich auseinandergebrochen ist. Das war sehr schmerzhaft anzusehen!", erklärte Lisha gegenüber Promiflash. Denn das Blatt scheint sich nun zu wenden – in der letzten Folge mussten auch ihre Verbündeten Annemarie Eilfeld (30) und Tim Sandt das Haus verlassen. Dazu kommt, dass Andreas Robens mehr und mehr mit den ehemaligen Außenseitern sympathisiert. "Wäre Andrej noch hier, wäre die Gruppe nie so auseinandergefallen. Nie! Das hätte er gar nicht zugelassen.", stellte die YouTuberin bereits in der letzten Folge klar. Lisha betonte zudem, dass sie es unfair fände, dass nur ihnen "Gruppenbildung" vorgeworfen würde, dem "Team Eva" jedoch nicht.

Die restlichen Sommerhaus-Stars scheinen bemerkt zu haben, das Eva und Chris zu großen Konkurrenten geworden sind. Aus einer Promiflash-Umfrage geht hervor, dass die Zuschauer das Influencer-Paar aktuell sogar als die Favoriten auf den Sieg ansehen!

Alle Infos und Folgen von "Das Sommerhaus der Stars" findet ihr bei TVNOW.

TVNOW Tim Sandt, Lou, Kubilay Özdemir, Annemarie Eilfeld, Andrej Mangold, Jennifer Lange und Lisha

TVNOW Das YouTube-Paar Lisha und Lou

Instagram / chris_b.___ Eva Benetatou und ihr Verlobter Chris

