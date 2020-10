Welcher ihrer berühmten Schwestern vertraut Khloé Kardashian (36) in Sachen Beauty am meisten? Der Keeping up with the Kardashians-Star ist für seine krassen optischen Verwandlungen mittlerweile schon bekannt. Immer wieder zeigt sie sich im Netz mit einem völlig neuen Style – und bekommt dafür inzwischen auch eine Menge Kritik. Jetzt verriet die junge Mutter, dass sie sich beim Styling und bei ihrer Kosmetik gerne Tipps von ihren Schwestern holt. Aber welche Kardashian-Jenner-Schwester gibt die besten Beauty-Ratschläge?

In einem Interview mit Elle schwärmte die 36-Jährige jetzt über ihre Kosmetik-begeisterte Familie: "Meine Schwestern sind so eine Inspiration für mich. Wir geben uns immer Tipps und Tricks." Dabei hat jede der Reality-Beautys ihr eigenes Fachgebiet. Khloés ältere Schwester Kourtney (41) ist demnach eine wahre Expertin, was Hautpflege angeht. Nesthäkchen Kylie (23) sei hingegen ihre Ansprechpartnerin, wenn es um Haare geht.

Die fünf Schwestern halten sich gegenseitig immer über die neuesten Tipps und Trends auf dem Laufenden. "Wir haben gerade erst in Textnachrichten über Zahnpasta und Fluorid gesprochen. Und Kendall (24) konnte uns so viel erklären, weil sie ihre Zahnpastafirma hat", erzählte Khloé.

Getty Images Khloe und Kourtney Kardashian beim Angel Ball, 2016

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian im Oktober 2020

Getty Images Kendall Jenner im Februar 2020

