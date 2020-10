Kilo-Update von Lina Özgenç! Seit Ende September hat das Warten für die ehemalige Bachelor-Kandidatin endlich ein Ende: Wenige Monate nach ihrer Hochzeit mit Erdem Özgenç durfte die Blondine ihre kleine Tochter auf der Welt willkommen heißen. Kurz nach der Geburt präsentierte die Studentin bereits ihren After-Baby-Body – ihr Babybauch hatte sich innerhalb kürzester Zeit schon ordentlich zurückgebildet. Doch wie viele Schwangerschaftskilos hat sie jetzt tatsächlich noch drauf?

In ihrer Instagram-Story gab Lina darüber Auskunft: "Ansonsten wollte ich euch erzählen, dass ich nur noch drei Kilo mehr auf der Waage habe als vor der Schwangerschaft", erzählte sie ihrer Community. Natürlich sei noch nicht alles superfest und komplett in Form, ergänzte sie. "Aber ich ernähre mich nach wie vor noch nicht so dolle und ich bewege mich auch nicht so viel, weil es hier nicht so viele Möglichkeiten gibt." Sie hoffe aber, dass sich das bald ändern werde. "Aber es ist so unfassbar, wie der Körper das alles in Form bringt", zeigte sie sich erstaunt.

Im Netz sprach die Influencerin aber nicht nur über ihren After-Baby-Body, sondern auch über das Stillen: Das funktioniert inzwischen offenbar besser. "Kaum zu glauben, aber ja! Und das nur dank den Silberhütchen, die ich nie wieder ausziehen werde", erzählte sie einem Follower, der danach gefragt hatte.

Anzeige

Instagram / linakk Lina Özgenç im September 2020 in Istanbul

Anzeige

Instagram / linakk Lina Özgenç im September 2020

Anzeige

Instagram / linakk Lina Özgenç im Dezember 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de