Die Fans können aufatmen: Anne Wünsche (29) geht es schon wieder gut! Vor eineinhalb Wochen trennte sich die Influencerin überraschend von ihrem Freund Karim. Sie seien einfach zu unterschiedlich und er wäre nicht der Richtige für sie gewesen, begründete sie die Entscheidung. Nach einem ausgiebigen Wellnesstag mit ihren zwei Töchtern Miley und Juna konnte die ehemalige Berlin – Tag & Nacht-Darstellerin schon sogar schon wieder lächeln. Jetzt teilt sie mit: Die Trennung habe sie gut überstanden!

In ihrer Instagram-Story beruhigt Anne ihre Follower: "Man kann sehen, dass es mir wirklich sehr gut geht. Ich leide nicht. Es war die richtige Entscheidung." Auch wenn es am Anfang wehgetan habe, sei es besser für sie gewesen, zu gehen. Trotzdem betont die Netz-Bekanntheit, dass es sie Überwindung gekostet habe, sich das einzugestehen. "Wir Frauen haben die Hoffnung, einen Menschen ändern zu können, weil wir so viele Liebesfilme gucken und es da immer passiert", resümiert sie.

Die Blondine schaut jetzt, optimistisch wie immer, in die Zukunft: "Irgendwann lerne ich meinen Disney-Prinzen kennen, da glaube ich ganz fest dran." Karim sei es nicht gewesen, aber sie wünsche ihrem Ex nur das Beste und, dass er die richtige Frau finde.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche beim Wellness

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und ihr Freund Karim

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihren Töchtern Juna und Miley im Juni 2020

