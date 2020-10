Izabel Goulart (35) verzückt ihre Fans mit einer kleinen Po-Tanzeinlage! Die Laufstegschönheit legt von Berufswegen viel Wert auf gutes Aussehen und Fitness. Und für ihren durchtrainierten Körper tut sie offenbar so einiges: Immerhin zeigte sie sich sogar am vergangenen Weihnachtsfest bei einer Yoga-Einheit am Strand! Dass sich der Sport für sie auszahlt, beweist sie jetzt mit einem Clip im Netz: Darin schüttelt sie nämlich ihren Hintern – und der könnte wohl kaum straffer sein!

In dem Instagram-Video treibt sie auf eine Ananas-Luftmatratze über einen Pool. Während sie dabei ganz entspannt eine Nachricht in ihr Handy tippt, wackelt sie mit ihrem kaum bekleideten Popo zu Juelz Santanas Song "The It Go" – und das ganz zur Freude ihrer Fans: Die liken den Clip nicht nur zahlreich, sondern kommentieren ihn auch fleißig: "Oh, was für eine wundervolle Frau!", schreibt beispielsweise einer ihrer Follower.

Ob Izabel besonders stolz auf ihre Kehrseite ist? Immerhin stellt sie die nicht zum ersten Mal im Netz zur Schau: Im vergangenen April hatte die Beauty ihre Community ebenfalls via Instagram mit einem sehr freizügigen Schnappschuss begeistert! Darauf war sie in einem Stringtanga von hinten zu sehen und gab freie Sicht auf ihren knackigen Hintern.

Anzeige

Getty Images Izabel Goulart beim "Oh Mercy!" Scrrening, 2019

Anzeige

Getty Images Izabel Goulart, Model

Anzeige

Getty Images Izabel Goulart bei den Filmfestspielen in Cannes, 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de