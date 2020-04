Na, wer erkennt dieses umwerfend knackige Hinterteil? Ein paar kleine Tipps: Sie ist gebürtige Brasilianerin und ein international erfolgreiches Supermodel. Außerdem schwebte sie bereits als Engel für Victoria's Secret über den Laufsteg und zierte das Cover der GQ und der Sports Illustrated. Verlobt ist sie mit dem deutschen Torhüter Kevin Trapp (29). Welche Schönheit präsentiert hier also ihre beeindruckenden Kurven?

Die Antwort ist ganz klar: Izabel Goulart (35)! Auf ihrem Instagram-Account hat die Beauty den Schnappschuss von ihrer sonnengeküssten Kehrseite geteilt. Darauf zu sehen sind nicht nur ihre durchtrainierten Kurven – inklusive Knackpo – sondern auch eine unglaubliche Wespentaille. Letztere wird allerdings beinahe von ihrer wallenden Lockenpracht verdeckt. Zu dem Bild schreibt die Brünette lediglich: "Geheimer Garten." Damit spielt sie wohl auf den idyllischen Dachgarten an, auf dem sie sich befindet und auf die grünen Bäume im Hintergrund.

Zwar konnte sich Izabel Anfang April nicht über einen Ausflug ins Grüne freuen, aber dafür überraschte sie ihr Verlobter mit einem Besuch im Kabarett, wie Sport1 in einem Clip verrät. Anlässlich ihres Geburtstages hatte der Torhüter der Eintracht Frankfurt ganz exklusiv die Räumlichkeiten der "The Crazy Horse Show" in Paris gemietet.

Getty Images Izabel Goulart bei einer Vorführung von "Burning" in Cannes im Mai 2018

Getty Images Izabel Goulart bei der "Youth"-Premiere in Cannes im Mai 2015

Getty Images Kevin Trapp und Izabel Goulart bei der "The Killing of a Sacred Deer"-Premiere in Cannes im Mai 2017



