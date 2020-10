Die Schlammschlacht zwischen dem Cast der Charmed-Original-Serie und den Schauspielerinnen des Reboots geht in eine neue Runde! In einem Live-Video lästerten die ehemalige Piper-Darstellerin Holly Marie Combs (46) sowie Ex-Paige-Darstellerin Rose McGowan (47) über die Neuauflage. Das ließ Neubesetzung Sarah Jeffery sich nicht gefallen und bezeichnete ihre beiden Vorgängerinnen als "erbärmlich". Nun holt Rose zum Gegenschlag aus – mit einem XXL-Statement schießt die Ex von Marilyn Manson (51) gegen Sarah.

Einer von Sarahs vorangegangenen Vorwürfen: Rose und Holly würden es nicht unterstützen, wenn "Women of Color", die es in Hollywood ohnehin schon schwerer hätten, so gute Schauspiel-Jobs an Land ziehen. Diese Anschuldigung weist Rose von sich. Ihre Aussage habe "absolut nichts mit Rasse zu tun. Ich bin überglücklich, dass eine Woman of Color einen gut bezahlten Job hat. Ich bin sicher, du bist eine großartige Schauspielerin", erklärte sie in einem Instagram-Statement. Ihre Kritik habe sich hingegen mehr gegen die Produzenten und Macher der Show gerichtet. Außerdem sei sie der Meinung, dass das Andenken an eine erfolgreiche Serie nicht mit einem Reboot besudelt werden sollte. In Roses Augen seien Neuauflagen nur ein Schatten, wohingegen das Original immer "die Sonne" sein werde.

Doch auch innerhalb der Original-Besetzung herrschen Unstimmigkeiten. "Ich habe jedes Mal geweint, wenn die Show um eine weitere Staffel verlängert wurde. Du hast das Set einfach vergiftet", warf Rose jüngst ihrer Ex-Kollegin Alyssa Milano (47) vor. Die Phoebe-Darstellerin habe ständig mehr Geld verlangt und wäre deswegen sogar ausfällig geworden.

Getty Images Schauspielerin Sarah Jeffery

Getty Images Rose McGowan bei der New York Fashion Week 2019

Getty Images Melonie Diaz Madeline Mantock und Sarah Jeffery

