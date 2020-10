Jetzt spricht Samu Haber (44) Tacheles! Dem The Voice of Germany-Juroren wurde 2009 eine leidenschaftliche Liaison mit Annemarie Eilfeld (30) nachgesagt. Die zwei Sänger sollen damals viel miteinander unternommen haben, sogar heiße Küsse soll es auf der After-Show-Party von The Dome gegeben haben. Jetzt – über zehn Jahre später – verrät der finnische Songwriter, was damals wirklich zwischen den beiden Musikern lief!

Im Interview mit RTL gesteht der Blondschopf, in welchem Verhältnis er zu Annemarie stand – es habe sich dabei allerdings nur um eine PR-Strategie gehandelt. "Sie war eine Art neuer, heißer Promi. Und meine Plattenfirma dachte wohl, es wäre eine super Idee, wenn wir zusammen gesehen werden", betont der Frauenschwarm. Auch der Kuss in den Viva-Studios sei nicht unbedingt aus Leidenschaft passiert, sondern eher aus Kalkül: "Dann habe ich Annemarie vor den Kameras geküsst, weil die Plattenfirma mir gesagt hat, ich solle es machen."

Auch wenn es zwischen den Musikern damals nicht so wirklich gefunkt hat, haben heute trotzdem beide ihr Glück gefunden: Während Samu mit Etel Röhr auf Wolke sieben schwebt, hat Annemarie in Tim Sandt den Partner fürs Leben gefunden. Die zwei waren gerade im Sommerhaus der Stars zu sehen, schieden aber in der vergangenen Folge aus.

Alle Infos und Folgen von "Das Sommerhaus der Stars" findet ihr bei TVNOW.

Anzeige

Instagram / annemarie_eilfeld Annemarie Eilfeld im Oktober 2020

Anzeige

Instagram / etelrohr Samu Haber und seine Partnerin Etel Röhr

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Annemarie Eilfeld und Tim Sandt, "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de