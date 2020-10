Hat Mike Caussin (33) es wirklich wieder getan? Bei dem Ex-NFL-Star und seiner Ehefrau Jana Kramer (36) kriselt es gewaltig: Im vergangenen Jahr offenbarte der Sportler, dass er an einer Sexsucht leide und seine Partnerin schon mehrmals betrogen habe. Dennoch steht die 36-Jährige zu ihrem Liebsten und gibt der Beziehung noch eine Chance. Alles sah danach aus, als würden sich die beiden wieder zusammenraufen, doch der Schein trügt offenbar: Mike soll Jana ein weiteres Mal fremdgegangen sein.

Das verriet die ehemalige "One Tree Hill"-Darstellerin in ihrem Podcast "Whine Down" und schilderte, was vorgefallen war. "Vor einigen Tagen bekam ich eine Nachricht auf Instagram, in der stand, dass Mike fremdgegangen ist", meinte sie. Diese Nachricht hatte sie besonders überrascht, da es das erste Mal gewesen sei, dass sie über Social Media von Mikes Untreue erfahren habe. "Also bin ich automatisch ausgerastet", gab sie weiter zu. Aufgrund ihrer Vergangenheit könne sie so einen Vorwurf nicht einfach ignorieren.

Auch Mike fühle sich dadurch verletzt. "Es ist schade, dass sie mir nicht richtig vertrauen kann und es nervt, dass ich das getan habe, was ich in der Vergangenheit getan habe", betonte er. Er hoffe, dass sie in den nächsten Jahren – sollte so eine Nachricht noch einmal auftauchen – ein bisschen darüber lachen können, weil Jana das Vertrauen wiedergewonnen hat.

Anzeige

Instagram / kramergirl Mike Caussin und Jana Kramer mit ihren Kindern

Anzeige

Instagram / kramergirl Mike Caussin und Jana Kramer im Oktober 2020

Anzeige

Instagram / kramergirl Mike Caussin und Jana Kramer mit ihren Kindern

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de