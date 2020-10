Kommt die Hochzeit schneller als gedacht? Anfang September überraschten Denise Kappès (30) und Henning Merten mit einer mega Liebes-Nachricht: Das Paar will auch in Zukunft gemeinsam durchs Leben gehen und der Musiker hat um die Hand seiner Liebsten angehalten – und dass die Vorbereitungen für das große Fest schon jetzt auf Hochtouren laufen, zeigt jetzt der neueste Social-Media-Post der Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin: Sie probiert die ersten Hochzeitskleider an.

Über diesen Anblick dürfte sich ihr Verlobter bestimmt besonders freuen: Auf Instagram posiert die 30-Jährige in einem Traum aus Weiß. Das trägerlose Prinzessinenkleid wird am Rücken geschnürt und durch einen langen Tüllschleier ergänzt. "Ob ich mein Traumkleid schon gefunden habe?", schreibt Denise zu der Aufnahme und bekommt darunter viel Lob von ihrer Community. Das finale Kleid dürfte die Ex-Bachelor-Kandidatin aber noch nicht gepostet haben – immerhin sollte der Bräutigam das bekanntlich erst am großen Tag zu sehen bekommen.

Ganz im Gegensatz zu den Planungen für die Trauung wird das Thema Nachwuchs bei Henning und seiner Angebeteten erst mal hinten angestellt. "Erst einmal auf Eis gelegt", äußerte sich die Influencerin vor einigen Tagen zu möglichem Familienzuwachs. "Wir sagen niemals nie, aber aktuell ist das auf jeden Fall nicht unser Plan", führte sie aus.

Instagram / denise_kappes Henning Merten und Denise Kappès

Instagram/denise_kappes Henning Merten und Denise Kappès, Juli 2020

Instagram / denise_kappes Denise Kappès, Influencerin

