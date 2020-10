Manege frei für das Wiedersehen der diesjährigen Let's Dance-Gewinner! Fünf Monate ist das Finale der Tanzshow schon her – die glorreichen Sieger der 13. Staffel waren Massimo Sinató (39) und Lili Paul-Roncalli (22). Dank Lilis akrobatischen Elementen tanzten sich die beiden in die Herzen der Zuschauer. Der 39-Jährige war von Anfang an ein großer Fan von der Zirkusartistin und bezeichnete sie als "Vorbild für junge Mädchen". Auch nach dem Ende der Sendung blieben die beiden in Kontakt – jetzt postete der Profitänzer ein süßes Pic von ihrer Reunion.

Auf Instagram teilte Massimo ein Foto von sich und Lili vor einem Zirkuswagen der Roncallis. Unter den Post schrieb er: "'Let's Dance'-Reunion mit Lili. Danke für den kurzen Einblick in den Zirkus." Er wünsche der Akrobatin und ihrer Familie, dass die aktuelle Gesundheitskrise bald ein Ende hat, damit die Vorstellungen wieder ganz normal stattfinden können.

Die Fans sind ganz begeistert von dem Treffen des ehemaligen Tanz-Duos. Ein Follower freute sich: "Darauf haben wir ja lange gewartet". Ein weiterer forderte: "Ihr solltet wieder tanzen!" – auch ein bekanntes Gesicht hat in der Kommentarzeile seinen Senf dazugegeben: Massimos Tanzkollegin Kathrin Menzinger (32) kommentierte den Beitrag mit gleich mehreren Herz-Augen-Emojis. Dahinter postete sie den Hashtag #DreamLetsDanceTeam.

TVNOW / Stefan Gregorowius Massimo Sinató und Lili Paul-Roncalli mit dem "Let's Dance"-Pokal

Instagram / lilypaul Lili Paul-Roncalli im Oktober 2020

TVNOW / Stefan Gregorowius Lili Paul-Roncalli und Massimo Sinato

