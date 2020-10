Darf sich Frankie Muniz (34) etwa schon bald über einen Jungen oder ein Mädchen freuen? Anfang dieses Jahres gab der Schauspieler seiner Partnerin Paige das Jawort. Nur wenige Monate später überraschte der Malcolm mittendrin-Darsteller seine Fans per Video mit einer weiteren erfreulichen Neuigkeit: Das Paar erwartet seinen ersten gemeinsamen Nachwuchs. Mit Details zu ihrem Kind hielten sich die Eheleute aber zurück – bis jetzt: Frankie verriet das Geschlecht des Babys!

Via Instagram teilte Frankie vor wenigen Stunden einen Schnappschuss, der das Geheimnis klar und deutlich lüftet: Die werdenden Eltern dürfen sich über einen kleinen Jungen freuen! Mit einem strahlenden Lächeln im Gesicht posiert das Paar mit Freunden vor großen goldenen Luftballons mit der Aufschrift "Baby Boy". Und der TV-Star verriet in seinem Beitrag sogar noch eine weitere Einzelheit zur Schwangerschaft seiner Liebsten: Demnach dürfen sich die Bald-Eltern bereits im kommenden März über ihren Spross freuen.

Frankies Frau Paige enthüllte auf ihrem Profil noch weitere Einzelheiten zur Gender-Reveal-Party. "Es war so schön, unsere engsten Freunde und unsere Liebsten um uns zu haben, als wir den Kuchen angeschnitten haben und sie an der Aufregung teilhaben konnten", schrieb die Schwangere via Instagram.

Getty Images Frankie Muniz, Schauspieler

Instagram / frankiemuniz4 Frankie Muniz mit seiner Frau Paige und Freunden

Instagram / pogmuniz Paige Muniz, Frau von Frankie Muniz

