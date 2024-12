Kinderstar Frankie Muniz reflektiert über Preis des Ruhmes

Frankie Muniz (38), der als Star von Malcolm mittendrin berühmt wurde, blickt heute kritisch auf seine Zeit als Kinderstar zurück. Im Podcast "Inside of You" mit Michael Rosenbaum (52) grübelt er darüber, wie sein Erfolg die Dynamik in seiner Familie beeinflusste. Noch bevor er seine erste große Rolle bekommen habe, hätten sich seine Eltern scheiden lassen. Während er und seine Mutter nach New Jersey gezogen seien, wäre seine Schwester zunächst beim Vater geblieben. Kurz bevor Frankie als Malcolm gecastet wurde, hätte seine Schwester wieder bei ihnen gelebt – doch die Familie wurde abermals auseinandergerissen, als Frankie für die Dreharbeiten nach Los Angeles ziehen musste. "Es ist ein seltsames Gefühl, heute darauf zurückzublicken", erklärt er nachdenklich.

Frankie gesteht, dass ihm erst Jahre später klar geworden sei, wie sehr seine Karriere die Beziehungen innerhalb seiner Familie belastet habe. "Ich habe damals nicht darüber nachgedacht, wie meine Träume alle anderen betroffen haben", erzählt er. Besonders schmerzhaft sei es gewesen, zu realisieren, welche Opfer für ihn gebracht wurden. Vor allem seine Schwester und seine Großeltern hätten große Lasten getragen, damit er seine Träume verwirklichen konnte. "Der Gedanke, dass sie bereit waren, alles zu tun, damit ich meinen Weg gehen konnte, ist verrückt. Diese Erkenntnis hatte ich tatsächlich erst in diesem Jahr", gibt Frankie zu.

Als einer der gefragtesten Teenie-Stars der 00er wurde der heute 38-Jährige für einen Emmy und zwei Golden Globes nominiert. Filme wie "Lügen haben kurze Beine" und die "Agent Cody Banks"-Filmreihe festigten seinen Status als Publikumsliebling. Im Podcast spricht Frankie auch über seine heutige Leidenschaft für den Rennsport, die Herausforderungen, die dieser Beruf mit sich bringe sowie Missverständnisse rund um die Branche. Offen schildert er zudem die Schattenseiten des Ruhms und die hohe Belastung, der Kinderstars ausgesetzt sind.

Getty Images Frankie Muniz mit seiner Frau Paige und ihrem Sohn Mauz Mosley in Las Vegas

Getty Images Frankie Muniz, 2024

