Ex-Schauspieler Frankie Muniz bereut Karrierewechsel nicht

Frankie Muniz (38) schloss mit seinem Leben in Hollywood ab und entschied sich für eine Karriere als Rennfahrer. Gegenüber Fox News erzählte er, wieso er sein Karriereende nie bereute: "Ich könnte als Schauspieler zur Arbeit kommen und mein Leben der Rolle widmen und das Gefühl haben, dass ich den besten Job aller Zeiten gemacht habe. Und dann sehen die Leute den Film und sagen: 'Ja, er war okay. Ich mochte es nicht.'" Als Rennfahrer sei das jedoch ganz anders. "Es gibt nur schwarz und weiß. Entweder man gewinnt und ist der Schnellste oder man ist langsam", erklärte er weiter.

Für den Schauspieler gab es im Jahr 2006, als er seine Karriere mit dem Ende der Serie Malcolm mittendrin an den Nagel hing, nur das Motto: Ganz oder gar nicht. Er konnte sich zu dem Zeitpunkt nicht vorstellen, wieder ins Showbusiness zurückzukehren: "Damals dachte ich mir: Es ist mir egal, was es ist. Es ist mir egal, welches Angebot es ist. Es ist mir egal, wie viel Geld es ist, rufen Sie mich nicht an. Ich fahre Rennen."

Mit seiner Entscheidung umzuziehen, scheint der Rennfahrer ebenfalls recht zufrieden zu sein. In einem viralen Post auf X äußerte er sich vergangenen Monat zu Los Angeles: "Ich bin hier vor 23 Minuten gelandet und schon angeekelt von diesem Höllenloch." Frankie lebt jetzt in Arizona mit seiner Frau Paige Price und dem gemeinsamen Sohn. Nach einer Verletzung, die seine Rennsaison 2009 frühzeitig beendete, kehrte er 2021 in den Rennsport zurück.

Getty Images Frankie Muniz, 2024

Getty Images Frankie Muniz mit seiner Frau Paige und deren Sohn in Las Vegas

