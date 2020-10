Jools Oliver widmet ihren verstorbenen Kindern rührende Worte! Das britische Model ist seit über 20 Jahren mit dem Profikoch Jamie Oliver (45) verheiratet und hat mit ihm fünf gemeinsame Kinder: Daisy Boo, Poppy Honey, Buddy Bear, Petal Blossom und River Rocket. Doch Mitte Juli verriet Jools, dass sie ebenso viele Fehlgeburten hatte – eine davon erst Ende Juni. Anlässlich der "Baby Loss Awareness Week", einer Woche, in der auf den Kindsverlust aufmerksam gemacht werden soll, gedenkt auch die Autorin ihrer und anderen verstorbenen Babys.

Auf Instagram teilte die 45-Jährige ein Bild einer brennenden Kerze und verfasste darunter herzzerreißende Zeilen: "Unsere Kerze brennt hell, um das Ende der 'Baby Loss Awareness Week' zu markieren." Sie habe in den letzten Tagen viele Geschichten des Verlusts, des Herzschmerzes, aber auch der Tapferkeit und Stärke in Bezug auf den Kindsverlust in dieser besonders schwierigen Zeit gehört – egal ob durch eine Fehlgeburt, eine Totgeburt oder frühkindlichen Tod. "Unsere Kerze brennt hell für den kleinen Archie und unsere eigenen fünf kleinen Sterne, die wir nie in den Armen halten konnten", erklärte Jools genauer – Archie sei das verstorbene Kind einer Freundin.

Auch die Schauspielerin Amanda Holden (49) zündete für ihren 2011 tot geborenen Sohn eine Kerze an. "Dieses Licht ist für dich Theo – und alle anderen Babys, deren schöne Seelen es nicht auf die Erde geschafft haben", schrieb die 49-Jährige auf Twitter.

