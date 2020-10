Diese Woche hatte Narumol eine tolle Neuigkeit zu verkünden: Die Bauer sucht Frau-Ikone ist erneut Oma geworden. Ihr Sohn Jack, der bereits eine Tochter aus einer früheren Beziehung hat, und seine Freundin Morgane sind Eltern geworden. Die Familie durfte ein kleines Mädchen in ihrer Mitte willkommen heißen. Dass Morgane eine Tochter zur Welt brachte, war für alle allerdings eine ordentliche Überraschung!

Denn: Bis vor der Geburt hieß es, dass Narumol sich nach einer Enkeltochter über einen Enkelsohn freuen dürfte. Die Ärzte hätten sich allerdings getäuscht, erzählte Narumol gegenüber Das Neue Blatt "Das war bei mir übrigens auch so. Bis kurz vor der Geburt von Jorafina hieß es: 'Narumol und Josef, ihr bekommt einen Jungen.' Pustekuchen. Die Geschichte wiederholt sich", amüsierte sich die 55-Jährige im Gespräch. Neben Jack und Jorafina hat Narumol noch ein weiteres Kind: Teenager-Tochter Jenny.

Ihre zweite Enkeltochter durfte Narumol leider noch nicht in den Händen halten. Morgane befindet sich aktuell mit der Kleinen in Frankreich. "Wann wir alle Vayana das erste Mal live erleben können, steht in den Sternen", fügte die TV-Bekanntheit im Interview traurig hinzu. Sie habe große Angst, dass es noch Jahre dauern könnte.

Anzeige

TV NOW Narumol und Bauer Josef am Geburtstag von Sohn Jack

Anzeige

Getty Images Narumol und Josef bei der Show zum 30. Geburtstag von RTL

Anzeige

TVNOW / Sveinn Baldvinsson Jenny, Bauer Josef, Narumol und Jorafina

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de