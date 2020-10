Eine ganz besondere Liebeserklärung! Cora Schumacher (43) suchte noch vor Kurzem die große Liebe im TV. Bei Coras House of Love eroberte am Ende der Ex-Big Brother-Kandidat Denny Heidrich das Herz der Rennfahrerin. Die Beziehung der beiden hielt jedoch nicht lange – und der Realitystar geht nun wieder allein durchs Leben. Damit scheint die Blondine aber kein Problem zu haben: Cora feierte sich nun selbst mit einem neuen Tattoo.

Auf ihrem Instagram-Account teilte die Ex-Frau von Ralf Schumacher (45) einen kurzen Clip, der sie beim Tätowierer zeigt. Darin sieht man, dass auf der Innenseite ihres Armes nun der Schriftzug "Nur Cora" steht. Als Hintergrundmusik wählte sie das Lied "Me, Myself and I" von Beyoncé und fügte zu dem Video nachträglich ein großes, sich drehendes Herz hinzu. Außerdem benutzte Cora die Hashtags "Liebe dich selbst" und "positive Energie".

Der neue Körperschmuck findet bei ihren Fans viel Zuspruch. Unter dem Beitrag häufen sich durchweg positive Kommentare und viele Herz-Emojis. Eine Userin findet: "Das sieht Hammer aus!" Ein anderer Follower lobt nicht nur das Tattoo, sondern auch das Ex-Model selbst. "Sie hat so viel Power und Humor – ein echtes Vorbild für viele, die sich im Leben erst finden müssen", schreibt er.

Instagram / coraschumacher Cora Schumacher im April 2020

Getty Images Cora Schumacher 2010 in Hamburg

Joyn / Stephan Pick Cora Schumacher für "Coras House of Love"

