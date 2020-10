Seit Sommer vergangenen Jahres sind das ehemalige Traumpaar Jamie Foxx (52) und Katie Holmes (41) Geschichte. Die beiden trennten sich im Mai 2019 stillschweigend nach sechs Jahren Beziehung. Mittlerweile turtelt Katie schon wieder mit einem Neuen – dem Koch Emilio Vitolo. Nichtsdestotrotz hofften Fans der beiden Schauspieler auf ein Liebes-Comeback. Daraus scheint aber nun endgültig nichts mehr zu werden. Denn auch Jamie wurde nun mit einer fremden Frau gesichtet!

Auf Fotos, die DailyMail vorliegen, sieht man den "Django Unchained"-Darsteller nun bei einem Dinner-Date mit einer blonden Frau. Die zwei wurden vor einem Restaurant in Beverly Hills von Paparazzi abgelichtet. Jamie und die Unbekannte setzten bei ihrem Ausflug beide auf schwarze Outfits, kombiniert mit weißen Sneakern. Zudem versteckten sie ihre Gesichter hinter einem Mund-Nasen-Schutz. Vermutungen zufolge wurde der Hollywoodstar bereits im September mit dieser Begleitung gesehen. Schon letzten Monat sah man ihn nämlich Hand in Hand mit einer unbekannten Frau in einem Hotel.

Weniger geheimnisvoll ist dagegen die Beziehung zwischen Jamies Ex Katie und ihrem Emilio. Die beiden scheuen sich nicht, in der Öffentlichkeit Zärtlichkeiten miteinander auszutauschen. Immer wieder wird das inoffizielle Pärchen beim Händchenhalten und Knutschen erwischt. Noch ist ihre Beziehung allerdings nicht amtlich – eine Liebesbestätigung der beiden steht noch aus.

Getty Images Jamie Foxx im Januar 2020 in Beverly Hills

Getty Images Jamie Foxx im Februar 2020 in New York

MEGA Emilio Vitolo und Katie Holmes im September 2020

