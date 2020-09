Sie machen aus ihrer Liebe keinen Hehl mehr: Katie Holmes (41) und Emilio Vitolo haben sich offenbar ineinander verguckt – daran besteht kein Zweifel mehr. Schon des Öfteren wurden die beiden beim Knutschen gesichtet. Und auch ihr Umfeld schwärmt bereits von der Beziehung der Schauspielerin mit dem 33-jährigen Beau. Ein offizielles Coming-out blieb bisher zwar aus, doch diese süßen Bilder lassen nun wirklich keinen Raum mehr für Missverständnisse.

Paparazzi haben das vermeintliche Neu-Pärchen jetzt erneut in den Straßen New Yorks gesichtet. Auf den Fotos schlendern Katie und Emilio Hand in Hand durch das Szeneviertel Soho – und obwohl die zwei Masken tragen, ist ein deutliches Lächeln darunter zu erkennen. Ein Versteckspiel machen die Ex von Hollywoodstar Jamie Foxx (52) und der Küchenchef schon länger nicht mehr aus ihrem Glück. Kein Wunder also, dass sie beim aktuellen Bummel nicht mehr weiter auf die körperliche Nähe des anderen verzichten wollten.

In Insider plauderte kürzlich gegenüber People aus: "Sie scheint sehr verliebt in ihn zu sein." Und Katies Gefühle für Emilio werden offenbar in vollem Maße erwidert: "Er kann nicht genug von ihrer Aufmerksamkeit bekommen", beteuert die Quelle weiter.

MEGA Emilio Vitolo und Katie Holmes im September 2020

MEGA Katie Holmes und Emilio Vitolo in New York

LRNYC / MEGA Emilio Vitolo und Katie Holmes im September 2020

