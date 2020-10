Wie die Zeit vergeht! Der Schauspieler Zac Efron (33) wurde durch seine Rolle im Erfolgsfilm High School Musical weltweit bekannt. Mit seinem Wuschelhaar und dem schelmischen Grinsen galt er als absoluter Frauenschwarm und Sunnyboy. Nach seinem Filmdebüt spielte er in weiteren großen Filmen wie "17 Again", "Dirty Grandpa" und "The Greatest Showman" mit. Jetzt feierte Zac seinen 33. Geburtstag im australischen Byron Bay.

Daily Mail Australia berichtete, dass der Sänger dort ein Geburtstagswochenende mit einigen Freunden verbracht hat. Am Freitagabend soll der Fitnessfreak eine Party mit prominenten Gästen wie Moderator Kyle Sandilands, Tennis-Star Pat Rafter und TV-Star Renee Bargh veranstaltet haben. Es folgten ein romantisches Abendessen mit seiner neuen Freundin Vanessa Valladares in einem italienischen Restaurant am Samstag und eine exklusive Vorstellung des Films "City of Lies" in einem kleinen Kino der Küstenstadt am Sonntag.

Ein Insider verriet vor Kurzem gegenüber dem Magazin, dass der Hottie sogar plane, nach Down Under auszuwandern. Weil Vanessa Australierin ist, habe er bereits die letzten Monate dort verbracht. Der US-Amerikaner fliege mittlerweile nur noch in seine Heimat, wenn er berufliche Verpflichtungen habe und verbringe lieber Zeit mit seiner Liebsten.

Anzeige

Getty Images Zac Efron, "High School Musical"-Darsteller

Anzeige

Getty Images Zac Efron im Januar 2019

Anzeige

Getty Images Zac Efron bei den MTV Movie Awards 2014

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de