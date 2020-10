Show-Sensation für alle Prince Charming-Fans! Wie bei Love Island bekommt nun auch das schwule Dating-Format eine begleitende Talk-Show. Das Format wird "A Charming After Hour" heißen und von dem bekanntesten Kandidaten aus Staffel eins moderiert – Sam Dylan (29). Unterstützung bekommt er dabei von Staffel-Kollege Aaron Koenigs (26). Im Promiflash-Interview verriet der Kampf der Realitystars-Zweite nun erste Details zu seiner neuen Show.

"Wir werden die Show auf eine ironische Art Revue passieren lassen. Unsere Gäste müssen sich einigen Spielen stellen. Zum Schluss kann ich noch verraten, dass einige Geheimnisse rund um die zweite Staffel ausgepackt werden – es wird also spannend", verspricht Sam gegenüber Promiflash. Jede Woche werden andere Promis oder ehemalige Kandidaten zu Gast sein, die die zweite "Prince Charming"-Staffel mit ihm und Aaron unter die Lupe nehmen werden.

Sam und Aaron werden in dem Format verschiedene Seiten vertreten. "Wir sind so etwas wie Engel und Teufel, wer welche Rolle einnimmt, soll der Zuschauer selbst einschneiden", erklärte Sam weiter. Scheinbar wird also für Spannung und gute Unterhaltung gesorgt.

Anzeige

Blue Dragon Production Aaron Königs und Sam Dylan für "A Charming After Hour"

Anzeige

TVNOW Der Cast von der zweiten Staffel "Prince Charming"

Anzeige

Blue Dragon Production Aaron Königs und Sam Dylan für "A Charming After Hour"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de