Sandra Luesse (38) genießt ihre Schwangerschaft! Nach einer kurzen Liaison mit Bastian Yotta (43) ging die brünette Beauty 2016 wieder als Single durchs Leben. Mittlerweile ist die Ex des Dschungelcamp-Stars aber glücklich vergeben und sogar verlobt. Vor wenigen Wochen gab sie außerdem bekannt, dass sie und ihr Partner gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Sandra ist bereits in der 33. Schwangerschaftswoche und präsentiert stolz ihren XXL-Babybauch.

"Baby C ist so groß wie ein Butternut-Kürbis – perfekt, weil ich den Herbst so liebe", schreibt die werdende Mutter auf ihrem Instagram-Kanal und teilt dazu ein Foto, auf dem sie ihren nackten Bauch in die Kamera hält. Während sie lachend zur Seite guckt, hat sie ihre Hände um die runde Kugel gelegt. Zusätzlich zu der Aufnahme versorgt sie ihre Follower auch mit der einen oder anderen Info rund um den ungeborenen Nachwuchs. "Sie wiegt jetzt ungefähr vier Pfund und legt pro Woche ungefähr ein halbes zu", berichtet Sandra von ihrem ungeborenen Baby.

Doch auch wenn sie aktuell aus dem Schwärmen über ihre Tochter gar nicht mehr herauskommt, wurde die 38-Jährige in den vergangenen Wochen auch mit ein paar Nebenwirkungen der Schwangerschaft konfrontiert. "Schwangerschaftsgehirn und Schlaflosigkeit waren für mich sehr real", erklärt die Beauty. Aktuell verbringe sie ihre Zeit damit, das Kinderzimmer einzurichten.

Instagram / sandraluesse Sandra Luesse, Schauspielerin

Instagram / sandraluesse Sandra Luesse im August 2020

Instagram / sandraluesse Sandra Luesse und ihr Verlobter Peter Taunton

