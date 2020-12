Sandra Luesse (38) ist Mutter einer kleinen Tochter – mit einem außergewöhnlichen Namen! Die Ex-Freundin von Bastian Yotta (43) hatte vor einigen Monaten bereits ihre Schwangerschaft verkündet und darf nun endlich eine Tochter in den Armen halten. Bereits während ihrer Schwangerschaft hat Sandra ihre Follower mit Baby-Bauch-Updates auf dem Laufenden gehalten und teilte natürlich auch jetzt kurz nach der Geburt ein erstes Video ihrer Tochter – und verriet, wie die Kleine heißt!

Sandra postete auf Instagram ein Video, in dem ihre Tochter in einem rosa Outfit zu sehen ist und schrieb dazu: "Willkommen zu Hause Baby Capri!". Einer der Hashtags lautete #CapriBerlin und damit verriet Sandra den vollständigen Namen ihres Nachwuchs. In dem Video trägt Sandras Tochter kuschelige rosafarbene Plüschsocken, einen rosafarbene Body und ein lilafarbenes Stirnband. Gebettet ist die Kleine auf einer pinkfarbenen Decke – und schlummert friedlich vor sich hin!

In einem zweiten Post gab Sandra weitere Details zu ihrer Tochter bekannt: Vor wenigen Tagen konnte sie Capri auf der Welt begrüßen und verriet, dass sie genau gesagt am 29. November um 9:23 Uhr das Licht der Welt erblickt hat. Die Kleine wog bei der Geburt rund drei Kilogramm und misst ungefähr 50 cm.

Instagram / sandraluesse Sandra Luesse in der 33. Schwangerschaftswoche

Instagram / sandraluesse Sandra Luesse, Schauspielerin

Instagram / sandraluesse Sandra Luesse im August 2020

