Mike Tyson (54) scheint in absoluter Bestform zu sein! Erst im Juli dieses Jahres kündigte die Box-Legende an, erneut in den Ring steigen zu wollen – dabei liegt der letzte Kampf rund 15 Jahre zurück. Doch diese Tatsache bringt den Profisportler nicht von seinem Vorhaben ab. Schon jetzt bereitet sich der US-Amerikaner mit schweißtreibenden Work-outs auf sein großes Comeback im November vor. Und das mit Erfolg: In einem neuen Video präsentiert Mike seinen durchtrainierten Body!

Via Instagram teilte Mike nun einen Clip, der sich definitiv sehen lassen kann. Während eines Trainings mit Elektroimpulsen bringt sich der 54-Jährige an sein körperliches Limit. Lediglich mit einer Sporthose bekleidet gewährt der siebenfache Vater einen freien Blick auf sein stählernes Sixpack. Im nächsten Augenblick macht er seinem Gegner Jones Jr. prompt eine deftige Ansage: "Ich kann manchmal im Leben verlieren, aber ich werde am 28. November nicht im Ring verlieren!"

Dass Mike im Laufe der vergangenen Jahre nichts von seinem Können verlernt hat, bewies er auch Serena Williams (39). Um ordentlich Dampf abzulassen, hat die Tennis-Bekanntheit im vergangenen Dezember eine Boxstunde bei der Legende höchstpersönlich gebucht. Dabei konnte nicht nur der Meister selbst glänzen – auch die 38-Jährige ließ ordentlich die Fäuste fliegen.

Getty Images Mike Tyson, Box-Legende

Getty Images Mike Tyson, Profisportler

Getty Images Serena Williams, Tennisprofi

