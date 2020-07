Kehrt Mike Tyson (54) etwa tatsächlich in den Ring zurück? Vor rund 15 Jahren legte der Sportler seinen vorerst letzten Boxkampf hin. Die Liebe zum Kampfsport hat er allerdings nie verloren: In den vergangenen Wochen präsentierte sich die Box-Legende in zahlreichen Videos beim Training wieder in Bestform. Seine Fans vermuteten daraufhin, der US-Amerikaner würde erneut in den Ring steigen. Jetzt scheinen die Spekulationen wahr zu werden: Mike plant sein Comeback als Boxer!

Wie das Onlineportal TMZ berichtete, soll das Warten bereits am 12. September ein Ende haben. Dann will "Iron Mike", wie der Ex-Weltmeister im Schwergewicht auch genannt wird, wieder seine Eisenfäuste fliegen lassen. Und auch Mikes Gegner soll bereits feststehen: Demnach trifft der 54-Jährige in acht Runden auf den ehemaligen russisch-amerikanischen Boxprofi Roy Jones Jr.!

Einfach will es der 51-Jährige seinem Konkurrenten Mike keinesfalls machen – sein letzter Auftritt im Ring liegt allerdings nur zwei Jahre zurück. Dort bezwang Roy seinen Konkurrenten Scott Sigmon. Gegen Mike will Roy im kommenden Herbst dann den 67. Sieg seiner Karriere einfahren.

Mike Tyson

Mike Tyson

Roy Jones Jr.



