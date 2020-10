Marina Balmasheva kann ihr Babyglück kaum fassen! Aktuell erwartet die russische Influencerin ein Kind von ihrem fünfzehn Jahre jüngeren Ehemann Vladimir Shavyrin. Doch es war nicht der Altersunterschied, mit dem der Netzstar vor wenigen Monaten Aufsehen erregte: Vladimir war nämlich Marinas Stiefsohn, bevor er zu ihrem Partner wurde. Von den vielen Reaktionen auf ihre ungewöhnliche Liebe lassen sich die beiden jedoch nicht beirren: Jetzt zeigte Marina, wie sehr sie und Vladimir ihrem Kind entgegenfiebern!

Auf Instagram teilte die Schwangere einen Schnappschuss und gab damit ein Update zur aktuellen Größe ihres Babybauches. Freudestrahlend blickt die Web-Bekanntheit in die Kameralinse, während ihre Kugel nicht mehr zu übersehen ist. "Ich hätte nie gedacht, dass der Traum wahr wird, jemals eine so glückliche Ehefrau zu sein", schrieb sie unter das Foto. Gemeinsam mit ihrem Mann freue sie sich riesig auf ihre Tochter, die in ihr heranwächst, hieß es weiterhin.

Lange wird es bis zur Geburt ihres ersten gemeinsamen Sprösslinges also wohl nicht mehr dauern. Die letzten Wochen ihrer Schwangerschaft genießt Marina jedoch offenbar immer noch in vollen Zügen, wie ein weiteres Instagram-Foto zeigt. Die Brünette liegt ganz entspannt am Strand auf dem Rücken, während Vladimir neben ihr lächelt. Mit "Unsere Tochter ist zum ersten Mal am Meer" kommentierte Marina das süße Pärchen-Pic.

Instagram / marina_balmasheva Marina Balmasheva, Influencerin

Instagram / marina_balmasheva Marina Balmasheva und ihr Ehemann Vladimir Shavyrin

Instagram / marina_balmasheva Marina Balmasheva und ihr Mann Vladimir Shavyrin, 2020

