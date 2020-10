Hahnenkampf bei Ex on the Beach! In der griechischen Liebesvilla bleibt wohl kein Single von dem Wiedersehen mit einem oder einer seiner Verflossenen verschont. In den vergangenen Folgen sorgten die ein oder anderen Ex-Partner bereits mal für mehr, mal für weniger Ärger in der Datingshow. Nun könnte das traute Glück von Ferhat (28) und Olivia Laurea getrübt werden. Denn: Mit Arman zieht eine Ex-Liebschaft der Tänzerin ein. Und der will nach eigenen Aussagen direkt in die Vollen gehen. Direkt nach seiner Ankunft markiert Arman vor Ferhat sein Revier!

Schon mit seinem Auftritt hoch zu Ross und im Pelzmantel zieht der "potente Perser aus Berlin" alle Blicke auf sich. Der Schnurrbartträger stellt klar, dass die Liebesnacht mit der Rothaarigen damals sogar zu einem Feuerwehreinsatz geführt habe und findet: Nach dem Techtelmechtel besteht Wiederholungsbedarf. "Ich könnte kotzen", lautet Ferhats Kommentar, der für seinen offenbar zu kritischen Blick direkt angegangen wird. "Was ist mit deinem Blick los? Chill mal deinen Blick. Ich kenne dich gar nicht", wirft ihm Arman anstelle einer herzlichen Begrüßung entgegen. "Ich zeige ihm gerne, wo der Hammer hängt", lässt daraufhin auch Ferhats Kampfansage nicht lange auf sich warten.

Vor allem, dass das persische Prachtexemplar Arman so frech an der Auserwählten des ehemaligen Are You the One?-Teilnehmers herumbaggert und sie immer wieder in den Arm nimmt, geht ihm mächtig gegen den Strich. "Ich finde es lächerlich, dass Olivia sich mit so einem Menschen abgibt, der ziemlich respektlos ist, anstandslos und keine Erziehung genossen hat", ärgert er sich. Die 21-Jährige ist sich hingegen sicher, dass ihr Ex nicht weiter dazwischenfunken wird.

"Ex on the Beach", seit dem 1. September auf TVNOW und dem 15. September um 23:05 Uhr bei RTL.

