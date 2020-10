Läuft da ein fieses Spiel bei den Singles von Ex on the Beach? Bei Kandidatin Olivia Laurea und ihrem neuen Lover Ferhat (28) scheint bisher alles gut zu laufen. Die Turteltauben lassen keine Gelegenheit aus, vor den Kameras zu zeigen, dass sie zusammengehören. Konkurrent Paul Röder sieht das jedoch anders und entscheidet sich dazu, Ferhat aufgrund von alten Aussagen bei Olivia anzuschwärzen.

Nachdem Kandidat Falk die Villa verlassen musste, nimmt Paul Olivia zu sich auf die Seite. Er rät ihr, bei Ferhat mit ihren Gefühlen aufzupassen. "Ich befürchte, dass seine Gefühle dir gegenüber nicht hundert Prozent ehrlich sind", gesteht er ihr in einem Gespräch unter vier Augen. Grund für die Zweifel bei Paul? Womanizer-Kandidat Ferhat hat in einer früheren Folge offenbart, dass Olivia nicht sein Typ sei.

Olivia möchte die Situation mit Ferhat klären und stellt ihn zur Rede. Nach einer tiefgehenden Unterhaltung gibt sie sich vorerst mit Ferhats Antworten zufrieden. Dieser kann jedoch kaum fassen, dass er verraten wurde: "Ich bin von Paul extrem enttäuscht." Pauls Verhalten kommt auch bei den übrigen Kandidaten nicht gut an. Salvatore Vassallo ist der Meinung, Pauls Aktion zeige seine Verzweiflung in der Villa.

"Ex on the Beach", seit dem 1. September auf TVNOW und dem 15. September um 23:05 Uhr bei RTL.

TVNOW Paul bei "Ex On The Beach" 2020

TVNOW Ferhat und Olivia bei "Ex On The Beach" 2020

TVNOW Paul (l.) und Ferhat bei "Ex On The Beach" 2020

