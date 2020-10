Große Trauer in der Musikwelt: Der Gründer der Spencer Davis Group, Spencer Davis, ist tot. Vor allem in den 1960ern feierte der Gitarrist mit Stücken wie "Keep on Running", "Gimme Some Lovin'" und I'm a Man" international große Erfolge. Ganz besonders gingen seine Songs aus Soundtracks ins Ohr. So waren Tracks von ihm unter anderem in den Filmen "Notting Hill" und "The Blues Brothers" zu hören. Seine Fans müssen nun allerdings um den Briten trauern: Mit 81 Jahren ist er Anfang dieser Woche verstorben.

Wie Birmingham Live jetzt berichtete, ist Spencer Davis am Montag dieser Woche gestorben. Der Schlagzeuger der Spencer Davis Group, Pete York, habe den Manager Jim Simpson am Dienstag über den Todesfall informiert. Weiteres ist zu den Todesumständen des gebürtigen Walisers noch nicht bekannt. Einige seiner Wegbereiter und Freunde nahmen im Netz bereits Abschied von dem Rockmusiker. So schreibt unter anderem die Radiomoderatorin Suzy Wilde auf Twitter: "Ich bin sehr, sehr traurig, heute von Spencer Davis' Tod erfahren zu haben. Er war ein liebenswürdiger Mann, großzügig, freundlich, lustig, und er wird sehr vermisst werden."

Sein Leben der Musik zu widmen, entschied Davis bereits im Teenageralter, nachdem er auf einem Rhythm-and-Blues-Konzert in seiner Heimatstadt Swansea gewesen war. Unterbrochen wurde die Bühnenkarriere durch ein Sprachenstudium – er sprach fließend Deutsch, Französisch und Spanisch, wie The Sun berichtete. Große Tourneen führten ihn in den 1990ern nach Australien, Japan, Kanada und immer wieder durch Europa. Den letzten Auftritt in Deutschland hatte er in München im März 2015.

Getty Images The Spencer Davis Group im Januar 1966

Getty Images Spencer Davis im Oktober 1970

Getty Images Spencer Davis bei einem Auftritt 1966

