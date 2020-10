Ryan Dorsey (37) gibt einen privaten Einblick in seinen Alltag mit seinem Sohn Josey (5)! Vor wenigen Wochen erlitten der Schauspieler und sein Kind einen schweren Schicksalsschlag. Von einem Bootsausflug seiner Exfrau Naya Rivera (✝33) und ihres gemeinsamen Kindes Josey kehrte nur der Fünfjährige zurück. Die Mutter konnte daraufhin nur noch tot aus dem See geborgen werden. Jetzt teilte Ryan aktuelle Schnappschüsse von Josey und rührte damit seine Fans zu Tränen!

Auf Instagram veröffentlichte der 37-Jährige zwei Fotos, um den neuen Haarschnitt seines Sohnemanns zu präsentierten. Offenbar wollte sich der Kleine von seiner wilden Lockenmähne verabschieden – Joseys Haare sind nämlich jetzt raspelkurz! Dem Jungen scheint die optische Veränderung zu gefallen. Mit breitem Grinsen lächelte er für seinen Papa in die Kamera und zeigte stolz seinen neuen Look.

Doch während Josey sich über seine neue Frisur freut, verkünden Ryans Follower in der Kommentarspalte ihre tiefe Trauer über den Tod seiner einstigen Partnerin Naya. "Der Kleine ist Naya wie aus dem Gesicht geschnitten", erinnerte ein User an die Verstorbene. "Sie wacht jetzt über euch beide vom Himmel aus", fand ein anderer rührende Worte an Ryan. Ein weiterer Kommentator wünschte ihm weiterhin viel Kraft. Er sei ein großartiger Vater, hieß es in den Kommentaren.

Instagram / dorseyryan Josey Hollis Dorsey, Sohn von Naya Rivera und Ryan Dorsey

Instagram / dorseyryan Ryan Dorsey und sein Sohn Josey, November 2019

Getty Images Naya Rivera und Ryan Dorsey in Los Angeles, 2014

