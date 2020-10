Diese Gerüchte kann Clare Crawley nicht länger auf sich sitzen lassen! Aktuell können die US-amerikanischen Reality-TV-Fans die hübsche Blondine auf ihrer Suche nach der großen Liebe begleiten: Clare ist die begehrte Singlefrau der aktuellen Die Bachelorette-Staffel. Kein Wunder also, dass die Zuschauer auch an ihrem Privatleben interessiert sind: Zuletzt brachte ein auffälliger Ring Spekulationen um eine mögliche Verlobung ins Rollen. Doch jetzt erklärte Clare, was dieses Schmuckstück tatsächlich zu bedeuten hat!

"Dieser Ring ist tatsächlich ein Ring, den ich für mich selbst gekauft habe", stellte die 39-Jährige jetzt in ihrer Instagram-Story klar und erklärte die Hintergründe: In vergangenen Beziehungen sei sie immer diejenige gewesen, die für die Partnerschaft alles gab, nur um dann am Ende der Liebschaft vor dem Nichts zu stehen. "Ich wollte mich daran erinnern, mich selbst zu ehren, zu lieben und zu respektieren", betonte Clare.

Sie würde allerdings auch niemals etwas von einem Partner wollen, dass sie sich nicht selbst leisten könne. Dieser Ring sei zudem etwas, das ihr kein Mann jemals wegnehmen könne – und dieser Gedanke gefiel Clare offenbar: "Also besorgte ich mir ein paar Diamanten!", scherzte sie.

Instagram / clarecrawley Clare Crawley im Oktober 2020

Instagram / clarecrawley Clare Crawley, US-amerikanischer Reality-TV-Star

Instagram / clarecrawley Clare Crawley, US-Bachelorette

