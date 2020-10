Kailyn Lowry (28) legt sich nach vier Schwangerschaften unters Messer! Eigentlich schwebt der Teen Mom-Star seit dem vergangenen Sommer im absoluten Familienglück: Am 30. Juli hatte Kailyn ihren vierten Sohn namens Creed zur Welt gebracht – und seitdem genießt die 28-Jährige die gemeinsame Zeit mit ihrer kleinen Rasselbande so richtig. Allerdings sind die Schwangerschaften offenbar nicht spurlos an der vierfachen Mutter vorbeigegangen: Kailyn plant jetzt, sich ihre Brüste verkleinern zu lassen!

"Ich bekomme eine Verkleinerung im Dezember und ich kann es kaum erwarten", freute sich Kailyn in ihrem Podcast "Baby Mamas No Drama" auf die anstehende Beauty-OP. Im Moment trage sie die US-amerikanische BH-Größe 36DDD – und das sei der Vierfach-Mama einfach zu viel. "Ich möchte ein volles C, das wäre perfekt für mich", wünschte sie sich stattdessen. Zusätzlich wolle sie sich die Brust auch straffen lassen.

Diesen chirurgischen Eingriff habe die 28-Jährige eigentlich bereits im Jahr 2019 vor ihrer vierten Schwangerschaft geplant, jedoch habe sie zu diesem Zeitpunkt erfahren, dass sie einen weiteren Sohn erwartet – und die Operation daraufhin abgesagt. Aus diesem Grund geht ihr großer Wunsch erst Ende dieses Jahres in Erfüllung.

Instagram / kaillowry Kailyn Lowry mit ihren Kindern im Oktober 2020

Instagram / kaillowry Kailyn Lowry im April 2019 in Costa Rica

Instagram / kaillowry Kailyn Lowry in Delaware im Mai 2020

