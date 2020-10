Mit so einer Entwicklung hätten die übrigen Teilnehmer wohl nicht gerechnet! Eva Benetatou (28) erntet im Sommerhaus der Stars zwar reichlich Beleidigungen und Hate. Im Netz gewinnt sie aber zahlreiche Follower für sich! Während die anderen Hausbewohner mit ihrer Sympathie gegenüber Eva und ihrem Verlobten Chris eher sparsam sind, scheint bei den Zuschauern das Gegenteil der Fall zu sein – genauer gesagt, hat sich Evas Followerzahl seit Ausstrahlungsbeginn verdreifacht!

Anhand der Social-Media-Analyse-Website Socialblade lässt sich feststellen, dass Eva seit Beginn der Reality-Show eine erhebliche Menge an Instagram-Anhängern an sich binden konnte. Während ihre Followerzahl sich am 19. September 2020 noch auf knapp 51.000 Follower belief, weist die Influencerin mittlerweile eine Gefolgschaft von rund 150.000 Supportern auf – anscheinend hat sich Evas Beliebtheitsgrad durch das Sommerhaus erheblich gesteigert.

Demnach scheint die Brünette doch nicht so unbeliebt zu sein, wie Andrej Mangold (33) und andere Mitbewohner noch behaupteten. Der ehemalige Bachelor belächelte die anfangs im Verhältnis zu einigen anderen Sommerhaus-Teilnehmern relativ niedrige Followerzahl von Eva noch: "Das ist schon lustig, wenn du unbedingt Instagram machen willst und aber trotzdem bei 50 hängst – nach vier Formaten!"

Alle Infos und Folgen von "Das Sommerhaus der Stars" findet ihr bei TVNOW.

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou und ihr Verlobter Chris im April 2020 in Düsseldorf

TV NOW Chris Broy und Evanthia Benetatou im "Sommerhaus der Stars", Folge 6

Instagram / dregold Andrej Mangold, TV-Star

