War diese Aktion in Ordnung? In der vergangenen Folge von Das Sommerhaus der Stars verbündeten sich die Paare Lisha und Lou, Michaela Scherer (54) und Martin Bolze (63) sowie die Robens gegen Evanthia Benetatou (28) und deren Verlobten Chris. Ihr Plan: Während einer Challenge gaben sie alle schwierigen Fragen an die 28-Jährige weiter und spielten sich gegenseitig nur die einfachen zu. Der Plan ging auf – doch bei den Zuschauern kam diese Gemeinschaftsarbeit gar nicht gut an!

Das machten die User in einer Promiflash-Umfrage deutlich (Stand: 19. Oktober, 10 Uhr): Von 6.756 Teilnehmern gaben 70,2 Prozent (4.741 Stimmen) an, dass sie es gemein fänden, dass sich alle auf Eva eingeschossen hätten. Nur 29,8 Prozent (2.015 Stimmen) waren anderer Meinung und meinten, dass das eben das Spiel sei. Dieses Meinungsbild spiegelte sich auch auf Twitter wider – vor allem das Verhalten von Caro regte viele auf: "Dass Caro sich mit so jemandem wie Lisha mal verbrüdert, hätte ich auch nicht gedacht" und "Interessant, dass Caro bei dieser Gruppenbildung immer noch mitmacht... und dass in den Regeln diese Absprachen nicht verboten sind", lauteten unter anderem zwei Kommentare auf der Social-Media-Plattform.

Auch Eva bemerkte die Intrige. Nachdem sie verloren hatte, brach sie zurück in der Promi-WG in Tränen aus: "Ich kann das nicht, ich will das nicht. Ist doch klar, dass der Chris als Erstes reinfällt. Ich bin halt nicht mit Allwissenheit gesegnet." Kurzzeitig spielte sie sogar mit dem Gedanken, die Show freiwillig zu verlassen.

TVNOW Die "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer in Folge neun

TVNOW "Das Sommerhaus der Stars"-Szene

TVNOW Evanthia Benetatou im "Sommerhaus der Stars" 2020

