Am Dienstag ist es endlich so weit: Zehn maskierte Promis wollen in The Masked Singer wieder vom Rateteam enttarnt werden. Die diesmaligen festen Mitglieder der Ratebegeisterten werden Sonja Zietlow (52) und Bülent Ceylan (44) sein, die ihres Zeichens schon selbst jeweils in einem Kostüm gesteckt haben. Damit treten sie in große Fußstapfen, immerhin hat die bisherige Rate-Queen Ruth Moschner (44) schon so einige VIPs direkt erkannt. Welche Strategie das Team dieses Mal verfolgt, haben Sonja und Bülent jetzt ganz offen verraten!

Bei einer Pressekonferenz von ProSieben im Vorfeld zum Staffelstart standen die beiden Show-Stars Rede und Antwort. Die Moderatorin war sich schon sicher, als sie nach ihrer Strategie gefragt wurde, dass ihr bisheriger Job beim Dschungelcamp ihr beim Erraten helfen werde: "Ich glaube, es hilft mir, dass ich das Dschungelcamp moderiert habe, weil ich mit ziemlicher Sicherheit weiß, dass kaum jemand, der im Dschungelcamp gesessen hat, wahrscheinlich unter der Maske ist." Zudem würde sie sich gern mal Ruths Telefonbuch mit etlichen Promi-Kontakten ausleihen, sie verfüge nämlich über nicht ganz so viele.

Auch der Comedian hat schon einen Plan, wie er den Kandidaten auf die Schliche kommen will. Für ihn ging das Rätsel schon vor Wochen los, denn in anderen TV-Shows, in denen er mit potenziell maskierten Sendungsteilnehmern war, beobachtete er alles ganz genau: "Man guckt sich schon ganz anders an. Du guckst auf die Handbewegung, du guckst, wie läuft der Promi... Mich haben andere schon gefragt: 'Ist alles okay mit dir?'", plauderte der Mannheimer schließlich aus.

Anzeige

Christoph Hardt / Future Image / Actionpress Carolin Kebekus, Ruth Moschner, Rea Garvey bei "The Masked Singer"

Anzeige

Sebastian Gabsch / Future Image / ActionPress Sonja Zietlow, Moderatorin

Anzeige

Getty Images Bülent Ceylan im März 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de